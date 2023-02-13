В Тюмени увеличивается стоимость аренды однокомнатных квартир

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Рост оценивается в 0,3 процента. Данный тип жилья является наиболее востребованным для большинства крупных городов, в Москве аренда стоит 39 тысяч.
Снять двухкомнатную квартиру в Тюмени стало дешевле. Средняя стоимость аренды 26 088 в месяц. За трёхкомнатную придётся отдать 32 404 рубля.
В общем рейтинге по стоимости аренды жилья Тюмень занимает 20-е место. В Екатеринбурге однокомнатная стоит 21 456 рублей в месяц. В Сургуте стоимость аренды снизилась сразу на 6%.
В среднем однокомнатные квартиры за январь поднялись в цене на 0,6%, до 17 594 руб./мес. Предложение в этом сегменте снизилось.
Двухкомнатные квартиры росли в цене в 33 городах, падали 32, в 5 оставались теми же. В Январе лучшие результаты показали Владивосток (+6,4%), Чебоксары (+3,8%), Воронеж (+3,2%), Орел (+2,6%) и Владикавказ (+2,3%). Самая выраженная минусовая динамика оказалась в Кирове (–6,3%), Якутске (–5,4%), Перми (–3,8%), Ярославле (–2,9%) и Томске (–2,1%). Средний по стране показатель прироста по аренде двухкомнатных квартир не изменился и составил 22 897 руб./мес. Число выставленных квартир выросло на 2,4%.
«Трешки» за месяц стали сдаваться дороже в 29 городах из 70, в 37 – дешевле, в 4 динамика была нулевой. Наибольший рост наблюдался в Кирове (+8,8%), Магнитогорске (+6,6%), Владивостоке (+5,8%), Кургане (+3,7%) и Ставрополе (+2,6%). Наибольшее падение – в Вологде (–6,6%), Владимире (–5,3%), Томске (–4,8%), Архангельске (–3,6%) и Калуге (–3,6%).
«Поскольку рынок продажи сейчас практически «стоит», люди переключились на аренду квартир. В течение года мы прогнозируем продолжающийся рост интереса к съемным квартирам, – сообщил Павел Луценко, гендиректор портала «МИР КВАРТИР».
Эксперты отмечают, что ипотечный взнос стал сильно проигрывать ежемесячному платежу по аренде, особенно с отменой «околонулевой» ипотеки от застройщика. Арендные ставки и дальше будут расти в цене.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоимость квартир прекратила расти. В областной столице стоимость квадратного метра составляет около 100 000 рублей. Уровень цен примерно равен показателям декабря 2022 года. На вторичном рынке недвижимости квадратный метр жилья практически не дорожает. На 8 февраля, «квадрат» однокомнатной квартиры стоит около 110 тысяч рублей. Трёхкомнатные продаются по 80 – 90 тысяч.