В Тюмени увеличивается стоимость аренды однокомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры росли в цене в 33 городах, падали 32, в 5 оставались теми же. В Январе лучшие результаты показали Владивосток (+6,4%), Чебоксары (+3,8%), Воронеж (+3,2%), Орел (+2,6%) и Владикавказ (+2,3%). Самая выраженная минусовая динамика оказалась в Кирове (–6,3%), Якутске (–5,4%), Перми (–3,8%), Ярославле (–2,9%) и Томске (–2,1%). Средний по стране показатель прироста по аренде двухкомнатных квартир не изменился и составил 22 897 руб./мес. Число выставленных квартир выросло на 2,4%.