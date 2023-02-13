В Тюмени самая дорогая квартира стоит 89 млн рублей. Скрин

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Стоимость квартиры – 89 млн рублей.
«Жилой дом люкс-класса «Маяк» находится в историческом центре города на улице Володарского, 3. «Маяк» – это одна из самых высоких точек на набережной, гарантирующая лучшие виды из окна на город и Туру», - сообщается в объявлении.
Квадратный метр в этой квартире стоит 425 тысяч рублей. При этом его средняя цена на вторичном рынке Тюмени около 100 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей.