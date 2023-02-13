nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Тюмени самая дорогая квартира стоит 89 млн рублей. Скрин

13 февраля 2023, 13:09
Фото: Скрин сайта "Этажи"

В Тюмени продают дорогую квартиру с мебелью почти за 100 миллионов рублей

В областной столице почти за 100 млн рублей продают 5-комнаьную квартиру. Объявление появилось на портале агентства недвижимости «Этажи». Недвижимость находится на улице Володарского, д. 3 (2 км до центра).

Стоимость квартиры – 89 млн рублей.

«Жилой дом люкс-класса «Маяк» находится в историческом центре города на улице Володарского, 3. «Маяк» – это одна из самых высоких точек на набережной, гарантирующая лучшие виды из окна на город и Туру», - сообщается в объявлении.

Квадратный метр в этой квартире стоит 425 тысяч рублей. При этом его средняя цена на вторичном рынке Тюмени около 100 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей.

Самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Элитная недвижимость#Деньги#Погода#Работа
Подпишитесь
Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви
Сегодня, 11:29
Тюменец убил друга на рыбалке и закопал труп
Сегодня, 11:02
Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма
Сегодня, 08:37
Стали известны подробности о водителе КамАЗа, который сбил пожилую тюменку
Сегодня, 08:50
Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени
Сегодня, 10:07
В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен
Сегодня, 10:14