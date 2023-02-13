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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Тюмени подали заявку на митинг против роста цен на ЖКХ

13 февраля 2023, 12:25
Фото: 1MI

Тюменцы подали заявку на митинг против увеличения тарифов на услуги ЖКХ

По данным «Нашего города» в областной столице подали заявку на пикет против роста цен на ЖКХ. Уведомление зарегистрировано сегодня, 13 февраля в администрации города. Организаторы предлагают провести мероприятие в границах «Площади Раздумий» у дома 52 на улице Республики.

Пикет может пройти 17 февраля с 14 до 15 часов.

«Цель публичного мероприятия: привлечение внимания общественности к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области и падению их качества», - сообщается в уведомлении о проведении публичного мероприятия.

Организатор акции Юрий Рябцев сообщил «Нашему городу», что ответ администрации города ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вчера в Тюмени прошла акция протеста против массового сбора биометрических данных. Десятки тюменцев, сторонников сторонники Левого Фронта, РКРП, КПРФ и других организаций, приняли участие в собрании.

В Тюмени прошла акция протеста против массового сбора биометрических данных
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#Александр Мязин
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