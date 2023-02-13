В Тюмени подали заявку на митинг против роста цен на ЖКХ

Тюменцы подали заявку на митинг против увеличения тарифов на услуги ЖКХ

По данным «Нашего города» в областной столице подали заявку на пикет против роста цен на ЖКХ. Уведомление зарегистрировано сегодня, 13 февраля в администрации города. Организаторы предлагают провести мероприятие в границах «Площади Раздумий» у дома 52 на улице Республики.