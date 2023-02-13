В Тюмени подали заявку на митинг против роста цен на ЖКХ

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Пикет может пройти 17 февраля с 14 до 15 часов.
«Цель публичного мероприятия: привлечение внимания общественности к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг в Тюменской области и падению их качества», - сообщается в уведомлении о проведении публичного мероприятия.
Организатор акции Юрий Рябцев сообщил «Нашему городу», что ответ администрации города ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что вчера в Тюмени прошла акция протеста против массового сбора биометрических данных. Десятки тюменцев, сторонников сторонники Левого Фронта, РКРП, КПРФ и других организаций, приняли участие в собрании.