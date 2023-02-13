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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Тобольском районе ищут водителя трактора, который провалился под лед

13 февраля 2023, 06:42
Фото: ТОСЭР

В Тобольском районе ищут тракториста, который провалился под лед вместе с машиной

В Тобольском районе ищут 39-летнего водителя трактора, который провалился под лед в реке Иртыш в районе деревни Медведчиково. Трагедия произошла 11 февраля. Успел ли выбраться из кабины автомобиля мужчина — неизвестно.
Фото: ТОСЭР

Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда проводили поисково-спасательные работы на акватории и водолазные работы в течение двух дней 11 и 12 февраля. Спуски осуществлялись при -16 на глубину до 8 метров при скорости течения воды 1,3 м/с. Водолазами был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров, но тело так и не нашли.

Будут ли дальше проходить поиски, решат правоохранительные органы.

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2022 года на переправе Иртыш — Тобольск — Бекерево под лед провалился грузовик MAN. Во время происшествия никто не пострадал.

Самосвалом, провалившимся под лед в Тобольске, заинтересовалась прокуратура
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Тобольск#ТОСЭР#Происшествия#Лед#Трактор#Водители
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