В Тобольском районе ищут водителя трактора, который провалился под лед

Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда проводили поисково-спасательные работы на акватории и водолазные работы в течение двух дней 11 и 12 февраля. Спуски осуществлялись при -16 на глубину до 8 метров при скорости течения воды 1,3 м/с. Водолазами был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров, но тело так и не нашли.