В Тобольском районе ищут водителя трактора, который провалился под лед

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 08:48
Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда проводили поисково-спасательные работы на акватории и водолазные работы в течение двух дней 11 и 12 февраля. Спуски осуществлялись при -16 на глубину до 8 метров при скорости течения воды 1,3 м/с. Водолазами был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров, но тело так и не нашли.
Будут ли дальше проходить поиски, решат правоохранительные органы.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2022 года на переправе Иртыш — Тобольск — Бекерево под лед провалился грузовик MAN. Во время происшествия никто не пострадал.