В СУЭНКО увеличили количество бригад, работающих в тюменских СНТ

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Для реализации долгосрочной целевой программы по работе на сетях СНТ СУЭНКО дополнительно привлекает бригады из курганских филиалов компании.
«2023 год станет самым масштабным по выполнению работ на сетях тюменских СНТ. Мы увеличили объёмы финансирования в рамках инвестиционной программы, увеличили количество бригад и спецтехники, пересмотрели технологические алгоритмы. Все необходимые расходные материалы и энергооборудование уже на складах компании», — комментирует ситуацию директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.
В течение февраля основные работы на дачных сетях будут проводиться в ДНТ «Суходольное» и «Подорожник», в СНТ «Пчелка», «Полянка», «Облепиховое», «Юбилейное», «Спутник», «Мичуринец-2».
В марте текущего года запланированы работы в СНТ «Ёлочка», «Ямал» и «Ясная поляна». Продолжатся работы на энергооборудовании в обществах: «Пчелка», «Облепиховое», «Подорожник», «Юбилейное», «Спутник» и «Мичуринец-2».
Энергетики обращают внимание тюменцев, постоянно проживающих на территории СНТ, о необходимости отключения электроэнергии в течение светового дня для безопасности проведения работ. График отключений публикуется на сайте suenco.ru в разделе «Отключения».
Также напомним, что для жителей СНТ Тюменского района действует раздел «Садоводческие общества». Здесь можно узнать, как подключиться к электросетям компании, что предпринять, чтобы повысить надежность и качество электроснабжения на сетях СНТ и т. д.