В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Лайнер Сочи — Тюмень прибудет в Рощино с опозданием на 25 минут. Рейс № YC886 авиакомпании «Ямал» прибудет в 16:05. Самолет из Паттайи (Таиланд) прилетит в Рощино в 16:10.
Стоит отметить, что сегодня рано утром вновь опоздал рейс Тюмень — Минеральные воды. Лайнер прибыл в 06:10 (задержка составила 30 минут).
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таможенники забирают спиртное у прибывших из Турции. За последнее время изъято 30 литров горячительных напитков в аэропорту Рощино.