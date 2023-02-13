В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен

Один рейс отменен и два задерживаются в Рощино

В аэропорту областной столицы 13 февраля задерживаются два рейса. По данным онлайн-табло в Рощино, опоздают самолёты компании «Ямал» и «Азур Эйр». Ещё один рейс № LLM 9705 Тюмень — Ростов-на-Дону был отменён.