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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен

13 февраля 2023, 10:14
Фото: 1MI

Один рейс отменен и два задерживаются в Рощино

В аэропорту областной столицы 13 февраля задерживаются два рейса. По данным онлайн-табло в Рощино, опоздают самолёты компании «Ямал» и «Азур Эйр». Ещё один рейс № LLM 9705 Тюмень — Ростов-на-Дону был отменён.

Лайнер Сочи — Тюмень прибудет в Рощино с опозданием на 25 минут. Рейс № YC886 авиакомпании «Ямал» прибудет в 16:05. Самолет из Паттайи (Таиланд) прилетит в Рощино в 16:10.

Стоит отметить, что сегодня рано утром вновь опоздал рейс Тюмень — Минеральные воды. Лайнер прибыл в 06:10 (задержка составила 30 минут).

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таможенники забирают спиртное у прибывших из Турции. За последнее время изъято 30 литров горячительных напитков в аэропорту Рощино.

В Рощино тюменские таможенники отнимают спиртное у приезжающих из Турции
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Работа#Экономика#Рощино
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