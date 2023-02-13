В мае прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут отменены

Прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку отменяю в мае. Отдыхающие полетят в Турцию

По данным тг-канала «Темы Тюмени», в мае туроператоры отменят прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку (Коломбо). При этом откроются направления в Турцию. Стоимость путёвок к этому времени повысится до 100 000 рублей.