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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В мае прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут отменены

13 февраля 2023, 14:25
Фото: 1MI

Прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку отменяю в мае. Отдыхающие полетят в Турцию

По данным тг-канала «Темы Тюмени», в мае туроператоры отменят прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку (Коломбо). При этом откроются направления в Турцию. Стоимость путёвок к этому времени повысится до 100 000 рублей.

На данный момент поток отдыхающих в Турцию небольшой. Туроператоры предлагают жителям Тюменской области, ЯНАО и ХМАО посетить Шри-Ланку.

Ближе к лету направление турпотока изменится. Эксперты связывают отмену рейсов ещё и с недостатком самолётов для полётов за границу.

Ранее «Наш город» сообщал, что для жителей Тюмени стоимость туров в Турцию серьёзно не изменится. Землетрясение не сильно повлияло на бронирование путёвок.

Жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Погода#Зоны отдыха#Рощино
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