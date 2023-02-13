В мае прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут отменены

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
На данный момент поток отдыхающих в Турцию небольшой. Туроператоры предлагают жителям Тюменской области, ЯНАО и ХМАО посетить Шри-Ланку.
Ближе к лету направление турпотока изменится. Эксперты связывают отмену рейсов ещё и с недостатком самолётов для полётов за границу.
Ранее «Наш город» сообщал, что для жителей Тюмени стоимость туров в Турцию серьёзно не изменится. Землетрясение не сильно повлияло на бронирование путёвок.