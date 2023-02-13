В Ишиме похоронили добровольца, погибшего на Донбассе

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания в ходе боя в Артемовске 4 января 2023. Военного наградили Медалью «За отвагу» посмертно.
«Анатолий родился в городе Ишиме. Закончил городскую школу, состоял в хоккейной команде. Принимал участие в различных спортивных соревнованиях, любил шахматы. Имеются награждения. Был активным гражданином своего города, отзывчивым, добрым и при этом сильным и решительным. Пойти на фронт и сражаться, было его осознанным решением», — рассказала сестра погибшего военного.
У погибшего бойца осталась семья — жена и дети.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Абатском районе прошли похороны добровольца Данила Семенкова. Соболезнования семье погибшего военного выразила администрация муниципалитета.