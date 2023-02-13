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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Ишиме похоронили добровольца, погибшего на Донбассе

13 февраля 2023, 06:28
Фото: Яна Кобза

В Ишиме простились с добровольцем, погибшим на Донбассе

В Ишиме простились с Анатолием Скрипиным, погибшим в ходе СВО на Украине. 29-летний ишимец принимал участие в спецоперации в качестве добровольца с октября 2022 года.
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Тюмень

Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания в ходе боя в Артемовске 4 января 2023. Военного наградили Медалью «За отвагу» посмертно.

«Анатолий родился в городе Ишиме. Закончил городскую школу, состоял в хоккейной команде. Принимал участие в различных спортивных соревнованиях, любил шахматы. Имеются награждения. Был активным гражданином своего города, отзывчивым, добрым и при этом сильным и решительным. Пойти на фронт и сражаться, было его осознанным решением», — рассказала сестра погибшего военного.

У погибшего бойца осталась семья — жена и дети.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Абатском районе прошли похороны добровольца Данила Семенкова. Соболезнования семье погибшего военного выразила администрация муниципалитета.

В зоне СВО на Украине погиб доброволец из Тюменской области
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