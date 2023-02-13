В Ишиме похоронили добровольца, погибшего на Донбассе

В Ишиме простились с добровольцем, погибшим на Донбассе

В Ишиме простились с Анатолием Скрипиным, погибшим в ходе СВО на Украине. 29-летний ишимец принимал участие в спецоперации в качестве добровольца с октября 2022 года.

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