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Updated Сегодня, 02:15

Тюменский ведущий попал в смертельное ДТП

13 февраля 2023, 02:11
Фото: 1MI

Популярный ведущий свадеб в Тюмени попал в ДТП по пути в отпуск

Ведущий свадеб и комик Саид Магамедов вместе с женой ехали в отпуск и по пути в аэропорт и попали в аварию. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».
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ДТП

Видео о происшествии было опубликовано в социальных сетях семейной пары. Они  собирались отдохнуть в Стамбуле, однако не доехали до аэропорота Шереметьево в Москве.

Супруги отправились на такси. Машина ехала со скоростью 80-90 км/ч и врезалась в большегруз, который после удара покатился вперед и наехал на водителя, находившегося впереди. Водитель погиб на месте.

Супруги получили много травм и были госпитализированы. Саиду сделали две операции.

«Мы знаем Саида как хорошего человека и ведущего, скорейшего выздоровления твоей семье», — поделились в комментариях подписчики, которые приглашали его на свои мероприятия.

Ранее «Наш город» писал, что на перекрестке Щербакова и Газовиков столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала юная девушка.

 

 

В тюменской Зареке в ДТП пострадала 17-летняя девушка
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Ведущий#Свадьбы#Мероприятия#Происшествия#Версия происшествия
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