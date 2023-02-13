Тюменский ведущий попал в смертельное ДТП

Популярный ведущий свадеб в Тюмени попал в ДТП по пути в отпуск

Ведущий свадеб и комик Саид Магамедов вместе с женой ехали в отпуск и по пути в аэропорт и попали в аварию. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».

Сюжет ДТП