Тюменский ведущий попал в смертельное ДТП

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:15
Видео о происшествии было опубликовано в социальных сетях семейной пары. Они собирались отдохнуть в Стамбуле, однако не доехали до аэропорота Шереметьево в Москве.
Супруги отправились на такси. Машина ехала со скоростью 80-90 км/ч и врезалась в большегруз, который после удара покатился вперед и наехал на водителя, находившегося впереди. Водитель погиб на месте.
Супруги получили много травм и были госпитализированы. Саиду сделали две операции.
«Мы знаем Саида как хорошего человека и ведущего, скорейшего выздоровления твоей семье», — поделились в комментариях подписчики, которые приглашали его на свои мероприятия.
Ранее «Наш город» писал, что на перекрестке Щербакова и Газовиков столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала юная девушка.