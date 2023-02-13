Тюменские соцслужбы не могут обеспечить постоянный уход инвалиду

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Кроме того, у мужчины имеются серьезные проблемы с позвоночником. Восемь лет назад у него обострились боли в области спины, в результате чего больного прооперировали. Однако после хирургического вмешательства назначать положенную программу реабилитации ему не стали.
Теперь больному требуется постоянный уход, однако соцслужбы не в состоянии его обеспечить. Тюменцу приходилось неделями питаться замороженным хлебом.
«Народный фронт» обратился к Минздраву нашего региона, а лидер проекта «Врачи —фронту» Дмитрий Омутных намерен добиваться для больного повторной медицинской экспертизы и надлежащего обслуживания от местных властей.
«Народный фронт» — общественное движение во главе с президентом Владимиром Путиным. Образовано в мае 2011 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что ежемесячные выплаты для тюменских инвалидов трех групп повысились.