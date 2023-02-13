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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Тюменские соцслужбы не могут обеспечить постоянный уход инвалиду

13 февраля 2023, 16:53
Фото: 1MI

Житель Тюменской области Анатолий Минин обратился за помощью в стрим Народного фронта

Житель Тюменской области с инвалидностью и ДЦП обратился в стрим «Народного фронта», сообщили в telegram-канале.

Кроме того, у мужчины имеются серьезные проблемы с позвоночником. Восемь лет назад у него обострились боли в области спины, в результате чего больного прооперировали. Однако после хирургического вмешательства назначать положенную программу реабилитации ему не стали.

Теперь больному требуется постоянный уход, однако соцслужбы не в состоянии его обеспечить. Тюменцу приходилось неделями питаться замороженным хлебом.

«Народный фронт» обратился к Минздраву нашего региона, а лидер проекта «Врачи —фронту» Дмитрий Омутных намерен добиваться для больного повторной медицинской экспертизы и надлежащего обслуживания от местных властей.

«Народный фронт» — общественное движение во главе с президентом Владимиром Путиным. Образовано в мае 2011 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что ежемесячные выплаты для тюменских инвалидов трех групп повысились.

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#Народный Фронт#Инвалиды#ДЦП#Помощь#Власть#Народы#Тюменцы#Елена Чебоксарова#Видео
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