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Тюменец убил друга на рыбалке и закопал труп

13 февраля 2023, 11:02
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина убил друга на рыбалке и закопал труп на берегу реки

В Ялуторовском районе суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве друга. 39-летнего Аркадия Сапожникова приговорили к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина убил друга и закопал труп на берегу реки.

«Между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры в один момент гражданин К. достал пистолет, имеющийся при нем, и направил его в сторону Сапожникова. Аркадий выбил из рук гражданина К. пистолет и ударил его по шее, отчего последний упал на землю и начал кашлять. Сапожников достал из машины ружье «ТОЗ-54», снарядил пулевым патроном и выстрелил гражданину К. в спину», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Подсудимый вину не признал, он пояснил, что стрелял в сторону где на корточках сидел гражданин К. и попал ему в спину.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Погода#Работа#Прокуратура#Охота
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