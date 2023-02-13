Тюменец убил друга на рыбалке и закопал труп

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Мужчина убил друга и закопал труп на берегу реки.
«Между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры в один момент гражданин К. достал пистолет, имеющийся при нем, и направил его в сторону Сапожникова. Аркадий выбил из рук гражданина К. пистолет и ударил его по шее, отчего последний упал на землю и начал кашлять. Сапожников достал из машины ружье «ТОЗ-54», снарядил пулевым патроном и выстрелил гражданину К. в спину», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Подсудимый вину не признал, он пояснил, что стрелял в сторону где на корточках сидел гражданин К. и попал ему в спину.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Николая Чаплина сгорел большой дом. Один человек погиб.