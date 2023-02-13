nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Тобольских бизнесменов попросили построить новый пляж. Проект будет дорогим

13 февраля 2023, 13:45
Фото: 1MI

Дорогой проект: Власти Тобольска попросили бизнес построить новый пляж

Администрации Тобольска Тюменской области требуется инвестор для строительства пляжа. По данным издания URA.RU, проект обойдется в сотни миллионов рублей. Об этом рассказала директор департамента экономики тобольской мэрии Зухра Исимбаева.

Заинтересованным предпринимателям готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере. Этот проект не для малого бизнеса.

«Мы ищем инвестора, который бы заинтересовался нашим предложением. Мы готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере, софинансировать очистку и углубление водоема. Всем понятно, что там такой объем работ, что малый бизнес просто не осилит, поэтому мы решили прибегнуть к концессионному соглашению», — пояснила URA.RU Исимбаева.

От потенциальных инвесторов ждут готовый проект с пляжем и спортивными сооружениями. Здесь же могут быть площадки для зимних развлечений.

В Тюмени самая дорогая квартира стоит 89 млн рублей. Скрин
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Пляж#Пляжи Тюмени#Деньги#Экономика#Жалобы
Подпишитесь
Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви
Сегодня, 11:29
Тюменец убил друга на рыбалке и закопал труп
Сегодня, 11:02
Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма
Сегодня, 08:37
Стали известны подробности о водителе КамАЗа, который сбил пожилую тюменку
Сегодня, 08:50
Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени
Сегодня, 10:07
В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен
Сегодня, 10:14