Тобольских бизнесменов попросили построить новый пляж. Проект будет дорогим

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Заинтересованным предпринимателям готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере. Этот проект не для малого бизнеса.
«Мы ищем инвестора, который бы заинтересовался нашим предложением. Мы готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере, софинансировать очистку и углубление водоема. Всем понятно, что там такой объем работ, что малый бизнес просто не осилит, поэтому мы решили прибегнуть к концессионному соглашению», — пояснила URA.RU Исимбаева.
От потенциальных инвесторов ждут готовый проект с пляжем и спортивными сооружениями. Здесь же могут быть площадки для зимних развлечений.