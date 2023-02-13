Стрельба в Тюменской слободе, арест начальника больницы, продавцы обуви и маркировка

По мнению следствия с марта 2021 по ноябрь 2022 года Моисеев завышал показатели времени работы по дополнительным ставкам. В результате мошенничества с использованием своего служебного положения он нанес ущерб бюджету медучреждения на сумму свыше 100 тысяч рублей.