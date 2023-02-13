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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Стрельба в Тюменской слободе, арест начальника больницы, продавцы обуви и маркировка

13 февраля 2023, 17:52
Фото: 1MI

Арест начальника больницы, продавцы обуви и маркировка, стрельба в Тюменской слободе

В Тюменской слободе мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета по соседу. Конфликт произошел в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир в доме на улице Созидателей.

В Тюмени мужчина прыгнул в окно, спасаясь от соседа с аэрозольным пистолетом.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов поступил в скорую в 2:17 ночи 12 февраля. Личность стрелявшего установлена, ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2. После проведенных обследований пациента отправили на амбулаторное лечение. Состояние мужчины медики оценивают как удовлетворительное», — сообщили в депздраве.

Арест начальника больницы.

Сегодня стало известно, что тридцатишестилетнего Федора Моисеева, главу тюменского филиала больницы, находящейся в структуре ФСИН России, арестовали. Его подозревают в мошеннических действиях.

По мнению следствия с марта 2021 по ноябрь 2022 года Моисеев завышал показатели времени работы по дополнительным ставкам. В результате мошенничества с использованием своего служебного положения он нанес ущерб бюджету медучреждения на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Суд постановил, что обвиняемый будет находиться в СИЗО до 11 апреля текущего года.

Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви.

К 31 марта всю обувь продавцы должны промаркировать и зарегистрировать. Некоторые предприниматели накопили остатки товара без маркировки на складах. Теперь им предстоит либо организовать распродажу, либо сделать маркировку.

«Если у вас остались коды маркировки, описанные по упрощенной схеме и заказанные в период маркировки остатков, то есть до 1 июля 2020 года, то в таком случае необходимо осуществить регистрацию», — предупреждают бизнесменов фискальные органы через соцсети.

При небольших объёмах продаж справиться с маркировкой сравнительно легко. Продавец обуви с регистрацией индивидуального предпринимателя Амиран торгует в Тюмени рядом Центральным рынком даже не слышала о грядущей обязательной маркировке. В комментариях оператора данных по регистрации марок — огонь, предприниматели жалуются на плохую работу программного обеспечения.

Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Работа#Экономика#Дела судебные
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Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви
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