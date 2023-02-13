Сельские предприниматели получат от тюменских властей микрозаймы

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Мера поддержка рассчитана на руководителей средних и малых предприятий, зарегистрированных в Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что в ней больше всего нуждаются представители бизнеса в сельской местности, где намного меньше банков, в сравнении с крупными городами.
Программа «Инвестиционный займ» реализуется за счет средств из бюджета Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в 2018 году из тюменского банка украли около 100 тысяч евро. Деньги были обнаружены в одном из парков столицы.