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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Сельские предприниматели получат от тюменских властей микрозаймы

13 февраля 2023, 15:01
Фото: 1MI

В Тюменской области для владельцев бизнеса запустили программу «Инвестиционный займ»

В соответствии с новой программой «Инвестиционный займ», предприниматели имеют право на микрокредит до 5 миллионов рублей под ключевую ставку Центробанка сроком на 5 лет. Об этом рассказал глава региона в своих соцсетях.
Сюжет
Тюмень

Мера поддержка рассчитана на руководителей средних и малых предприятий, зарегистрированных в Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что в ней больше всего нуждаются представители бизнеса в сельской местности, где намного меньше банков, в сравнении с крупными городами.

Программа «Инвестиционный займ» реализуется за счет средств из бюджета Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в 2018 году из тюменского банка украли около 100 тысяч евро. Деньги были обнаружены в одном из парков столицы.

 

Украденные деньги тюменского банка закопали в одном из парков Москвы
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#Елена Чебоксарова#Займ#Кредитование#Кредит#Моор#Александр Моор#Губернатор#Ключевая ставка#Предприниматели#Бизнес#Тюмень
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