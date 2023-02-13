Сельские предприниматели получат от тюменских властей микрозаймы

Мера поддержка рассчитана на руководителей средних и малых предприятий, зарегистрированных в Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что в ней больше всего нуждаются представители бизнеса в сельской местности, где намного меньше банков, в сравнении с крупными городами.