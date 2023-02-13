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Сбер профинансировал жилой комплекс комфорт-класса «Маэстро» в Тюмени

13 февраля 2023, 08:43
Фото: Сбербанк
Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало тюменскую строительную компанию «Инко и К» для возведения жилого комплекса комфорт-класса «Маэстро».
Сюжет
Тюмень

Объём проектного финансирования составил 3,5 млрд рублей сроком до сентября 2026 года. Продажа квартир предусматривает использование механизма эскроу.

«Застройщик „Инко и К“ уже 23 года создаёт комфортные условия для жизни. В портфеле компании более 350 тысяч квадратных метров жилой недвижимости комфорт-класса. „Инко и К“ задали себе новую высоту — построить жилой квартал с новым для Тюмени форматом архитектуры, благоустройства и планировочными решениями», — говорит Дарья Чижова, операционный директор группы компаний «Инко и К».
#Общество#Тюмень#Анна Доронина
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