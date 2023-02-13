Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
«Если у вас остались коды маркировки, описанные по упрощенной схеме и заказанные в период маркировки остатков, то есть до 1 июля 2020 года, то в таком случае необходимо осуществить регистрацию и описание товарных остатков по полному атрибутивному составу в каталоге маркированных товаров и осуществить их перемаркировку», — предупреждают бизнесменов фискальные органы через соцсети.
Предпринимателям, торгующим обувью давали три года «переходного периода», чтобы наладить маркировку обуви в магазинах и складах. Нужно было клеить специальные коды и регистрировать маркировку на сайте «Честный Знак».
Сами предприниматели говорят, что с этой задачей справиться было легко, если объем товара небольшой.
«Многие брали маркировку с запасом на несколько миллионов пар обуви. Это было просто — не надо было указывать вид, характеристики, просто обувь писали и все», — рассказывает тюменский предприниматель Николай Любас.
Небольшие магазины и сейчас вполне справляются с задачей маркировки. А вот любители выездных «ярмарочных» распродаж попросту наплевали на регистрацию товара.
Продавец обуви с регистрацией индивидуального предпринимателя Амиран торгует в Тюмени рядом Центральным рынком даже не слышала о грядущей обязательной маркировке:
«Нет, мы берем обувь на базе, там не говорили. Пока никто маркировку не спрашивал. Обувь берут детскую очень хорошо, цены у нас хорошие», — рассказывает Амиран.
Но вот так торговать будет накладно из-за возможных штрафов. Да и сам процесс маркировки может остановиться из-за наплыва пользователей на сайт «Честный знак»
«Проблемы сейчас основные — это затраты времени на перемаркировку. К 31 марта сайт („Честный Знак“, через который идет регистрация товара, — прим. ред.) может просто зависнуть. Многие продать через кассу с 31 марта уже не смогут с умной программой. Хуже, что если участковый или выше решит звездочку получить, то в каждом магазине может конфисковать на миллионы рублей, то есть повесить статью в особо крупном размере», — комментирует Николай Любас.
В комментариях оператора данных по регистрации марок — огонь, предприниматели жалуются на плохую работу программного обеспечения и пишут капслоком:
«ВРЕМЯ НА ЭТО ВСЁ ТРАТИТСЯ! У маленьких и так куча головной боли! Ваше ПО сделано отвратительно! Ничего нельзя зафиксировать в личном кабинете ни параметры распечатки марок, ни то, что я, например, только ввожу товар и не произвожу — миллион ненужных кликов при каждом действии. Теперь надо ВСЁ, весь склад перевернуть, чтобы найти где остались товары со старыми кодами, потом сесть и делать новые!», — пишет Атон.
С ним согласны и другие предприниматели, которые уже испытали на себе все прелести перемаркировки:
«Когда мы маркировались по упрощенной системе, а именно без полного описания, это прежде всего было связано с тем, что на складах лежит обувь по которой тяжело уже установить кто был производитель, из каких материалов эта обувь изготовлена. Вы думаете что-то изменилось с тех пор? Мы даже не можем сказать на сегодняшний день кто был поставщик той или иной обуви, остатки у нас большие я ИП. К сожалению работа с обувью она такова на сегодняшний день есть остатки 7 летней давности. Какие ваши предложения, чтобы продолжать работать в рамках закона?! Я прошу донести эту информацию до руководителей ваших, до тех кто это придумал», — пишет Александра.
Очевидно, что работать в рамках новых требований придется всем продавцам обуви. Как это делают сейчас продавцы шуб, пива и молочных изделий — они маркируют продукцию уже давно.
Если расчет предпринимателей продать оставшиеся пары обуви до 31 марта оправдается, то покупателей ждут распродажи уже в ближайшее время. Или процесс маркировки затянется на неопределенное время и бизнесу грозят очередные волны проверочных мероприятий.