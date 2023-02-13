Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви

К 31 марта всю обувь продавцы должны промаркировать и зарегистрировать

Правительство России ведет политику борьбы с контрафактом и ввело обязательную маркировку каждой пары обуви еще три года назад. Многие предприниматели накопили остатки товара без маркировки на складах. Теперь им предстоит нелегкая задача — либо устроить распродажу, либо успевать сделать маркировку.

Сюжет Тюмень