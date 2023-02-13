Работники заснули в подъезде дома на Червишевском тракте в Тюмени. Фото

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Их действия осуждать не стали.
«Может быть продумать места для отдыха коммунальных рабочих? Было бы очень приятно рабочему классу. В зданиях, принадлежащих государству, выделить на цокольном этаже площадь под это нужное и важное дело», - отметил тюменец Алексей Н.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июле 2022 года тюменские бомжи облюбовали детские площадки и парк в районе улицы Мельникайте. На лавочках можно наблюдать спящих бездомных.