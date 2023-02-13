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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Работники заснули в подъезде дома на Червишевском тракте в Тюмени. Фото

13 февраля 2023, 14:00
Фото: тг-канал "Тюмень №1"

Сотрудники ЖКХ спят в подъезде дома на Червишевском тракте в Тюмени. Фото

Подписчики тг-канала «Тюмень №1» обсуждают отдых работников коммунальных служб в подъезде дома на Червишевском тракте, 64/2. Трое сотрудников решили вздремнуть под лестницей.

Их действия осуждать не стали.

«Может быть продумать места для отдыха коммунальных рабочих? Было бы очень приятно рабочему классу. В зданиях, принадлежащих государству, выделить на цокольном этаже площадь под это нужное и важное дело», - отметил тюменец Алексей Н.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле 2022 года тюменские бомжи облюбовали детские площадки и парк в районе улицы Мельникайте. На лавочках можно наблюдать спящих бездомных.

Тюменские бомжи и пьяницы облюбовали детские площадки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Сон#Работа#Погода#Каркасные дома#Подвал дома#Трудоустройство
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