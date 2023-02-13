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Пятизвездочный отель и 5 млн рублей за концерт: Инстасамка озвучила новые требования

13 февраля 2023, 20:00
Фото: 1MI

Певица Инстасамка предъявила требования к организаторам концертов в Тюмени

Теперь организаторы концентров должны обеспечить певице Инстасамке перелет бизнес-классом и перевозить ее по городу на автомобиле класса «Elite». Об этом сообщают в telegram-канале «Mash».
Сюжет
Тюмень

Отдельные требования у артистки есть и к отелю. В частности, он должен быть пятизвездочным, а номер для певицы нужен двухместный, категории «Люкс».

В гримерной комнате исполнительнице необходимы белые махровые полотенца, большое зеркало и напитки в ассортименте.

В telegram-канале сообщают, что заказчик должен будет заплатить певице за выступление 5 млн рублей. Правда, раньше ее запросы были скромнее и не выходили за пределы 800 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что скандально известная исполнительница решила перенести все свои концерты на 2024 год.

Концерт скандально известной певицы Инстасамки в Тюмени не состоится
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#Елена Чебоксарова#Певцы#Звезда#Тюмень#Концерт#Выступление#Концертные агентства#Зрители#Слушатели
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