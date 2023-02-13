Правовед Волынец не поддержала запрет на празднование в РФ Дня святого Валентина

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как пишет NEWS.ru, детский омбудсмен подчеркнула, что жителям России навязывали День святого Валентина более тридцати лет, поэтому в одночасье избавиться от него не получится. Вместо этого нужно заменить этот праздник на День семьи, любви и верности, который отмечают в Российской Федерации восьмого июля.
“День святого Валентина нам навязывали 30 лет, как и Хэллоуин. Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю Святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый. Но запрещать День святого Валентина и наказывать за его празднование нельзя, его можно импортозаместить мирным путем на 8 июля — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии)”, — подчеркнула Волынец.
При этом эксперт добавила, что сама идея праздника, когда люди могут признаваться друг другу в любви и обмениваться подарками, является хорошей, но вместо Дня святого Валентина нужно сместить фокус граждан на празднование Дня святых Петра и Февроньи. Однако на это может потребоваться много времени - больше пяти лет.