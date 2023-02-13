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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Правовед Волынец не поддержала запрет на празднование в РФ Дня святого Валентина

Сегодня, 09:20
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что нельзя запрещать россиянам праздновать День святого Валентина, а вместо этого необходимо “импортозаметисть” праздник.

Как пишет NEWS.ru, детский омбудсмен подчеркнула, что жителям России навязывали День святого Валентина более тридцати лет, поэтому в одночасье избавиться от него не получится. Вместо этого нужно заменить этот праздник на День семьи, любви и верности, который отмечают в Российской Федерации восьмого июля.

“День святого Валентина нам навязывали 30 лет, как и Хэллоуин. Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю Святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый. Но запрещать День святого Валентина и наказывать за его празднование нельзя, его можно импортозаместить мирным путем на 8 июля — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии)”, — подчеркнула Волынец.

При этом эксперт добавила, что сама идея праздника, когда люди могут признаваться друг другу в любви и обмениваться подарками, является хорошей, но вместо Дня святого Валентина нужно сместить фокус граждан на празднование Дня святых Петра и Февроньи. Однако на это может потребоваться много времени - больше пяти лет.

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