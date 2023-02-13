Правовед Волынец не поддержала запрет на празднование в РФ Дня святого Валентина

“День святого Валентина нам навязывали 30 лет, как и Хэллоуин. Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю Святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый. Но запрещать День святого Валентина и наказывать за его празднование нельзя, его можно импортозаместить мирным путем на 8 июля — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии)”, — подчеркнула Волынец.