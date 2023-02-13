Если на человеке стягивающая одежда, ее желательно расстегнуть. Также важно обеспечить приток свежего воздуха. Не лишним будет постоянно контролировать наличие пульса и дыхания у находящегося в бессознательном состоянии. А вот пытаться привести человека в чувство с помощь нашатыря или ударов по щекам не стоит. При обычном обмороке он сам придет в сознание через 1-2 минуты. Определение причин случившегося лучше доверить медикам. Вызвать скорую со стационарного телефона можно по номерам 03 и 112, с мобильного — 103, 112.