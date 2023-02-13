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Потеряла сознание: 3-летней тюменке потребовалась медпомощь после игры

13 февраля 2023, 09:19
Фото: 1MI

3-летняя тюменка потеряла сознание во время игры

3-летняя жительница Тюменской области потеряла сознание во время игры в игрушки перед сном. Девочке потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По информации депздрава, родители малышки растерялись и запаниковали. Ребенок пришел в себя уже через три минуты. Через восемь минут на место прибыла скорая. Юную жительницу региона госпитализировали в ОКБ №2 в состоянии средней степени тяжести. При осмотре у маленькой пациентки проверили работу сердца, насыщение крови кислородом и уровень сахара. К моменту прибытия бригады СМП девочка уже пришла в сознание и спокойно реагировала на все медицинские манипуляции.

В депдраве напомнили о том, что нужно делать, если человек упал в обморок. Голову потерявшего сознание необходимо повернуть набок, чтобы язык не запал и не нарушил дыхание. Ноги нужно приподнять.

Если на человеке стягивающая одежда, ее желательно расстегнуть. Также важно обеспечить приток свежего воздуха. Не лишним будет постоянно контролировать наличие пульса и дыхания у находящегося в бессознательном состоянии. А вот пытаться привести человека в чувство с помощь нашатыря или ударов по щекам не стоит. При обычном обмороке он сам придет в сознание через 1-2 минуты. Определение причин случившегося лучше доверить медикам. Вызвать скорую со стационарного телефона можно по номерам 03 и 112, с мобильного — 103, 112.

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#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество#Здоровье
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