Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По информации депздрава, родители малышки растерялись и запаниковали. Ребенок пришел в себя уже через три минуты. Через восемь минут на место прибыла скорая. Юную жительницу региона госпитализировали в ОКБ №2 в состоянии средней степени тяжести. При осмотре у маленькой пациентки проверили работу сердца, насыщение крови кислородом и уровень сахара. К моменту прибытия бригады СМП девочка уже пришла в сознание и спокойно реагировала на все медицинские манипуляции.
В депдраве напомнили о том, что нужно делать, если человек упал в обморок. Голову потерявшего сознание необходимо повернуть набок, чтобы язык не запал и не нарушил дыхание. Ноги нужно приподнять.
Если на человеке стягивающая одежда, ее желательно расстегнуть. Также важно обеспечить приток свежего воздуха. Не лишним будет постоянно контролировать наличие пульса и дыхания у находящегося в бессознательном состоянии. А вот пытаться привести человека в чувство с помощь нашатыря или ударов по щекам не стоит. При обычном обмороке он сам придет в сознание через 1-2 минуты. Определение причин случившегося лучше доверить медикам. Вызвать скорую со стационарного телефона можно по номерам 03 и 112, с мобильного — 103, 112.