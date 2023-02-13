Поиском живодера, выбросившего кота в мусорный бак в Ялуторовске, занялась полиция

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске неизвестные выбросили в мусорный контейнер кота в коробке, заклеенной скотчем. Живодер пытался задушить животное — на шее у котика остался след от веревки. Также об этом свидетельствуют характерные травмы- отек слизистой ротовой полости вследствие удушения.