Поиском живодера, выбросившего кота в мусорный бак в Ялуторовске, занялась полиция

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По словам активистов, Живчик уже идет на поправку — отек коньюктивиты глаз заметно спал. Кот начал есть корм и интересоваться происходящим вокруг. Лечение продолжается — впереди долгий период реабилитации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске неизвестные выбросили в мусорный контейнер кота в коробке, заклеенной скотчем. Живодер пытался задушить животное — на шее у котика остался след от веревки. Также об этом свидетельствуют характерные травмы- отек слизистой ротовой полости вследствие удушения.
На данный момент написано заявление в полицию. Приложены улики. В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что в настоящее время проводится проверка.