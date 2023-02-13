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Поиском живодера, выбросившего кота в мусорный бак в Ялуторовске, занялась полиция

13 февраля 2023, 06:13
Фото: Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск.

Поиском ялуторовского живодера, выбросившего кота в мусорный бак, занялась полиция

Тюменцы собрали более 20 тысяч рублей за несколько часов на лечение кота Живчика, пострадавшего от рук живодера в Ялуторовске. Об этом сообщили волонтеры группы «Кукла. Помощь бездомным животным».
Сюжет
Тюмень
Видео: Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск.

По словам активистов, Живчик уже идет на поправку — отек коньюктивиты глаз заметно спал. Кот начал есть корм и интересоваться происходящим вокруг. Лечение продолжается — впереди долгий период реабилитации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске неизвестные выбросили в мусорный контейнер кота в коробке, заклеенной скотчем. Живодер пытался задушить животное — на шее у котика остался след от веревки. Также об этом свидетельствуют характерные травмы- отек слизистой ротовой полости вследствие удушения.

На данный момент написано заявление в полицию. Приложены улики. В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что в настоящее время проводится проверка.

В Ялуторовске неизвестные выбросили кота в мусорный бак в запакованной коробке
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