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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Основой нового тюменского кампуса станут общежития и технопарк

13 февраля 2023, 15:59
Фото: Александр Моор, страница Вконтакте

В Тюмени обсудили, как будет выглядеть межвузовский кампус

В настоящее время идет третий этап реализации проекта (в предыдущих двух принимали участие около 55 тысяч человек). Эксперты занимаются доработкой предложений от жителей нашего региона, а также ХМАО и ЯНАО по межвузовскому кампусу. Об этом рассказал Александр Моор в своих соцсетях.

При этом губернатор подчеркнул, что основой кампуса станут четыре общежития для учащихся вуза и преподавателей, рассчитанные на 5 100 человек.

В будущем в университетском городке запланировано построить научно-лабораторный корпус, гостиницу, конгресс-центр, спортивный комплекс, где разместятся игровые залы, ледовая арена и бассейн.

Глава региона также отметил, что общегородское пространство нового уровня будет интересно авторам инноваций и стартапов.

Ранее «Наш город» сообщал, что у отслуживших тюменцев есть высокие шансы на поступление в вуз, поскольку, в соответствии с новым законопроектом, срочная служба теперь входит в список индивидуальных достижений абитуриента.

 

Тюменцы, отслужившие в армии, получат преимущества при поступлении в вуз
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#Елена Чебоксарова#Вузы#Тюменские вузы#Кампус#Моор#Проект#Тюменцы#Тюменская область#Тюмень — Ханты-Мансийск#Ямало-Ненецкий округ
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