Основой нового тюменского кампуса станут общежития и технопарк

В Тюмени обсудили, как будет выглядеть межвузовский кампус

В настоящее время идет третий этап реализации проекта (в предыдущих двух принимали участие около 55 тысяч человек). Эксперты занимаются доработкой предложений от жителей нашего региона, а также ХМАО и ЯНАО по межвузовскому кампусу. Об этом рассказал Александр Моор в своих соцсетях.