Основой нового тюменского кампуса станут общежития и технопарк

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
При этом губернатор подчеркнул, что основой кампуса станут четыре общежития для учащихся вуза и преподавателей, рассчитанные на 5 100 человек.
В будущем в университетском городке запланировано построить научно-лабораторный корпус, гостиницу, конгресс-центр, спортивный комплекс, где разместятся игровые залы, ледовая арена и бассейн.
Глава региона также отметил, что общегородское пространство нового уровня будет интересно авторам инноваций и стартапов.
Ранее «Наш город» сообщал, что у отслуживших тюменцев есть высокие шансы на поступление в вуз, поскольку, в соответствии с новым законопроектом, срочная служба теперь входит в список индивидуальных достижений абитуриента.