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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Один человек погиб: В Тюмени сгорел дом

13 февраля 2023, 10:22
Фото: МЧС

Человек погиб при пожаре в Тюмени

В областной столице сотрудники МЧС потушили пожар на улице Николая Чаплина. По данным пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании поступило днём в понедельник, 13 февраля.

Один человек погиб.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение надворных построек. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и дома. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», - сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Идёт проверка обстоятельств случившегося.

Ранее «Наш город» сообщал, что в период 6–12 февраля 2023 года в Тюменской области зарегистрировали 44 техногенных пожара.

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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Пожары#Дела судебные#Военные
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