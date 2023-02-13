Один человек погиб: В Тюмени сгорел дом

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Один человек погиб.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение надворных построек. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и дома. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», - сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Идёт проверка обстоятельств случившегося.
Ранее «Наш город» сообщал, что в период 6–12 февраля 2023 года в Тюменской области зарегистрировали 44 техногенных пожара.