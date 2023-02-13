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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени

13 февраля 2023, 10:07
Фото: 1MI

Вода в домах тюменцев приобрела неприятный запах из-за природного кризиса

Вода в домах тюменцев приобрела неприятный запах из-за природных процессов и низкого уровня воды в Туре. Об этом «Нашему городу» рассказали в компании «Росводоканал Тюмень».
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Напомним, жители города стали массово жаловаться на качество воды в квартирах. По словам горожан, ресурс приобрел противный запах и стал мутным. В водоканале рассказали, что подобная ситуация не является редкостью. Ее причина кроется в сезонном уменьшении концентрации кислорода в реках под толщами льда. Однако в этом году из-за рекордно низкого уровня воды в Туре природный кризис усугубился.

«В этом году зафиксирован минимальный уровень за историю наблюдений. Без кислорода исходная вода приобрела резкий неприятный запах», — отметили в организации.

Представители водоканала подчеркнули, что, несмотря на запах, вода в квартирах по-прежнему остается безопасной для использования по химическим и бактериологическим характеристикам.

«Тюменский водоканал применяет все возможные меры для улучшения органолептических свойств водопроводной воды. Всю зиму работает установка угольной пульпы. С ухудшением качества исходной воды в скорые фильтры загружен активированный гранулированный уголь, повышена до максимально-возможного уровня интенсивность углевания воды на смесителях. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в компании.
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#Жалоба#Вера Романескул#Вода#Водоканал#Новости#Тюменская область
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