Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Напомним, жители города стали массово жаловаться на качество воды в квартирах. По словам горожан, ресурс приобрел противный запах и стал мутным. В водоканале рассказали, что подобная ситуация не является редкостью. Ее причина кроется в сезонном уменьшении концентрации кислорода в реках под толщами льда. Однако в этом году из-за рекордно низкого уровня воды в Туре природный кризис усугубился.
«В этом году зафиксирован минимальный уровень за историю наблюдений. Без кислорода исходная вода приобрела резкий неприятный запах», — отметили в организации.
Представители водоканала подчеркнули, что, несмотря на запах, вода в квартирах по-прежнему остается безопасной для использования по химическим и бактериологическим характеристикам.
«Тюменский водоканал применяет все возможные меры для улучшения органолептических свойств водопроводной воды. Всю зиму работает установка угольной пульпы. С ухудшением качества исходной воды в скорые фильтры загружен активированный гранулированный уголь, повышена до максимально-возможного уровня интенсивность углевания воды на смесителях. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в компании.