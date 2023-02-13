Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени

Напомним, жители города стали массово жаловаться на качество воды в квартирах. По словам горожан, ресурс приобрел противный запах и стал мутным. В водоканале рассказали, что подобная ситуация не является редкостью. Ее причина кроется в сезонном уменьшении концентрации кислорода в реках под толщами льда. Однако в этом году из-за рекордно низкого уровня воды в Туре природный кризис усугубился.