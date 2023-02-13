nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Начальника тюменского филиала больницы для заключенных подозревают в мошенничестве

13 февраля 2023, 14:37
Фото: 1MI

В Тюмени отправили в СИЗО начальника больницы для заключенных

Тридцатишестилетнего Федора Моисеева, главу тюменского филиала больницы, находящейся в структуре ФСИН России, арестовали. Его подозревают в мошеннических действиях, в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Сюжет
Суд

По материалам дела, с марта 2021 по ноябрь 2022 года Моисеев завышал показатели времени работы по дополнительным ставкам, что отображалось в табеле учета рабочего времени врачей. В результате мошенничества с использованием своего служебного положения он нанес ущерб бюджету медучреждения на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Суд постановил, что обвиняемый будет находиться в СИЗО до 11 апреля текущего года.

Ранее «Наш город» писал, что на главу одного из отделов комиссариата подали в суд из-за премий. По мнению работодателя, финансовые вознаграждения нанесли весомый материальный ущерб учреждению. 

 

Начальник отдела военного комиссариата Тюменской области избежал наказания за премии
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Суд#СИЗО#Больница#Заключенные#Арест#Мошенничество#Ущерб
Подпишитесь
Распродажа или коллапс? К чему готовятся продавцы обуви
Сегодня, 11:29
В мае прямые авиарейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут отменены
Сегодня, 14:25
Тобольских бизнесменов попросили построить новый пляж. Проект будет дорогим
Сегодня, 13:45
Стали известны подробности о водителе КамАЗа, который сбил пожилую тюменку
Сегодня, 08:50
Названа причина неприятного запаха воды в Тюмени
Сегодня, 10:07
В Рощино задерживаются два авиарейса. Еще один отменен
Сегодня, 10:14