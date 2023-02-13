Начальника тюменского филиала больницы для заключенных подозревают в мошенничестве

По материалам дела, с марта 2021 по ноябрь 2022 года Моисеев завышал показатели времени работы по дополнительным ставкам, что отображалось в табеле учета рабочего времени врачей. В результате мошенничества с использованием своего служебного положения он нанес ущерб бюджету медучреждения на сумму свыше 100 тысяч рублей.