Начальника тюменского филиала больницы для заключенных подозревают в мошенничестве

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
По материалам дела, с марта 2021 по ноябрь 2022 года Моисеев завышал показатели времени работы по дополнительным ставкам, что отображалось в табеле учета рабочего времени врачей. В результате мошенничества с использованием своего служебного положения он нанес ущерб бюджету медучреждения на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Суд постановил, что обвиняемый будет находиться в СИЗО до 11 апреля текущего года.
Ранее «Наш город» писал, что на главу одного из отделов комиссариата подали в суд из-за премий. По мнению работодателя, финансовые вознаграждения нанесли весомый материальный ущерб учреждению.