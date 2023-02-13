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Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Куда отдают своих детей тюменские родители: популярные направления допобразования

13 февраля 2023, 03:00
Фото: 1MI

В тюменском департаменте экономики назвали самые популярные секции для детей

Чаще всего маленьких тюменцев родители записывают в художественные школы. На втором месте — физкультурно-спортивное направление, после него — социальное-гуманитарное. Об этом сообщили в областном департаменте экономики.
Сюжет
Дети

Оплатить допобразование детей сегодня можно при помощи ПФДО — специального сертификата.

Услуги за счет средств ПФДО предоставляют также в частных организациях.

Ранее «Наш город» сообщал, что для тюменских детей запустили онлайн-курс по цифровому искусству. Этот проект позволит им создать собственные арт-объекты в формате 3D. Таким образом, юные тюменцы смогут начать знакомство с востребованной на сегодняшний день сферой IT.

Тюменские дети смогут освоить криптоискусство
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#Елена Чебоксарова#Дети#Одаренные дети#Дополнительное образование#Допобразование#Ученики#Учеба#Секции#Кружки#Тюмень
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