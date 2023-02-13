Куда отдают своих детей тюменские родители: популярные направления допобразования

В тюменском департаменте экономики назвали самые популярные секции для детей

Чаще всего маленьких тюменцев родители записывают в художественные школы. На втором месте — физкультурно-спортивное направление, после него — социальное-гуманитарное. Об этом сообщили в областном департаменте экономики.

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