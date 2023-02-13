Куда отдают своих детей тюменские родители: популярные направления допобразования

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Оплатить допобразование детей сегодня можно при помощи ПФДО — специального сертификата.
Услуги за счет средств ПФДО предоставляют также в частных организациях.
Ранее «Наш город» сообщал, что для тюменских детей запустили онлайн-курс по цифровому искусству. Этот проект позволит им создать собственные арт-объекты в формате 3D. Таким образом, юные тюменцы смогут начать знакомство с востребованной на сегодняшний день сферой IT.