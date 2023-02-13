Корпорация МСП: Малым и средним высокотехнологичным компаниям доступен кредит под 3%

Согласно постановлению российского правительства, потенциальные участники должны соответствовать ряду критериев. Например, относиться к субъектам МСП, иметь выручку не менее 100 миллионов рублей в год и ее среднегодовой прирост более 12%. Кроме того, предприятия должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.