Корпорация МСП: Малым и средним высокотехнологичным компаниям доступен кредит под 3%

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В 2023 году ожидается, что поддержку получат не менее 100 компаний на сумму не менее 15 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Как сообщает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, условия программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса стали проще. Сократился список обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, снят лимит по числу кредитных договоров, упрощены расчет темпов прибыли и определение ключевого вида деятельности предпринимателя. Кроме того, желающие могут получить помощь от Корпорации МСП в подготовке требуемого пакета документов для банка.
Через цифровую платформу МСП.РФ можно подать заявку. Оттуда она направляется в МСП Банк. При получении финансовой поддержки приоритет отдается компаниям из 16 отраслей. Это предприятия, чья деятельность связана с коммуникационными технологиями, искусственным интеллектом, новыми производственными и генетическими технологиями, интернетом вещей, биотехнологиями и фармацевтикой, технологиями новых материалов и веществ.
В экспертный совет, где рассматриваются заявки, входят специалисты Корпорации МСП, а также представители регионов, «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и многие другие.
МСП Банк вместе с Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, занимается реализацией программы кредитования.
Согласно постановлению российского правительства, потенциальные участники должны соответствовать ряду критериев. Например, относиться к субъектам МСП, иметь выручку не менее 100 миллионов рублей в год и ее среднегодовой прирост более 12%. Кроме того, предприятия должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.