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Published Сегодня, 03:52

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Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Видео

13 февраля 2023, 03:52
Фото: 1MI

Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Два человека погибли дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью на 289-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. В Ишимском районе столкнулись Chery и большегруз Scania.
Сюжет
ДТП
Видео: 1MI

По предварительным данным, водитель Chery выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП 45-летний водитель и 56-летний пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Chery, 38-летнего мужчину, с различными травмами доставили в больницу. Водитель фуры не пострадал.

Движение на автодороге осуществляется в штатном режиме, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда погибла 24-летняя девушка. Авария произошла неделю назад в Нижнетавдинском районе. 

 

 

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