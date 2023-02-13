Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Видео

По предварительным данным, водитель Chery выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП 45-летний водитель и 56-летний пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Chery, 38-летнего мужчину, с различными травмами доставили в больницу. Водитель фуры не пострадал.