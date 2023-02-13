Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе. Видео

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По предварительным данным, водитель Chery выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП 45-летний водитель и 56-летний пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Chery, 38-летнего мужчину, с различными травмами доставили в больницу. Водитель фуры не пострадал.
Движение на автодороге осуществляется в штатном режиме, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда погибла 24-летняя девушка. Авария произошла неделю назад в Нижнетавдинском районе.