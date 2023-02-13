Должников ловят на тюменских дорогах

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД и судебные приставы выявляют водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. У граждан есть 60 дней на то, чтобы добровольно погасить задолженность. Если этого не происходит, принимаются меры для принудительного взыскания. Отказ от уплаты грозит жителям проблемами, в том числе связанными с арестом имущества.
Так, утром 3 февраля представители ГИБДД остановили Lexus, владелец которого, несмотря на давно истекшие сроки, не погасил 12 штрафов. На месте должник сначала также отказался от уплаты. Только после того, как приставы составили акт описи и ареста машины, мужчина выплатил долг и исполнительский сбор, который составил 10 тысяч рублей.