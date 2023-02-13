Должников ловят на тюменских дорогах

Так, утром 3 февраля представители ГИБДД остановили Lexus, владелец которого, несмотря на давно истекшие сроки, не погасил 12 штрафов. На месте должник сначала также отказался от уплаты. Только после того, как приставы составили акт описи и ареста машины, мужчина выплатил долг и исполнительский сбор, который составил 10 тысяч рублей.