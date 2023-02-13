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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Должников ловят на тюменских дорогах

13 февраля 2023, 11:23
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы выявляют должников на дорогах Тюмени

Профилактическое мероприятие «Дебитор» проводится на дорогах Тюмени с 13 по 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тюменской области.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД и судебные приставы выявляют водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. У граждан есть 60 дней на то, чтобы добровольно погасить задолженность. Если этого не происходит, принимаются меры для принудительного взыскания. Отказ от уплаты грозит жителям проблемами, в том числе связанными с арестом имущества.

Так, утром 3 февраля представители ГИБДД остановили Lexus, владелец которого, несмотря на давно истекшие сроки, не погасил 12 штрафов. На месте должник сначала также отказался от уплаты. Только после того, как приставы составили акт описи и ареста машины, мужчина выплатил долг и исполнительский сбор, который составил 10 тысяч рублей.

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#Вера Романескул#Общество#Правонарушения#Автомобилисты#Тюменская область#Новости
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