Доходы тюменцев за год выросли

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Аналитики указали в документе, что при исследовании оплаты труда работников не учитывались автономные округа. Также было отмечено, что среднестатистический уровень дохода является усредненным показателем, который высчитывается из наибольшей и наименьшей зарплаты тюменцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области зарплату более 100 тысяч рублей предлагают работникам в сфере промышленности, финансов, а также вышкомонтажникам.