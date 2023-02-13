nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:00

Published Сегодня, 02:00

Modified Сегодня, 02:04

Updated Сегодня, 02:04

Доходы тюменцев за год выросли

13 февраля 2023, 02:00
Фото: 1MI

Средняя зарплата жителей Тюменской области составила около 60 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата в нашем регионе за прошедший год выросла на 10, 2%. К концу 2022 года она составила 59,4 тысячи рублей, поделились специалисты Тюменьстата в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России».
Сюжет
Тюмень

Аналитики указали в документе, что при исследовании оплаты труда работников не учитывались автономные округа. Также было отмечено, что среднестатистический уровень дохода является усредненным показателем, который высчитывается из наибольшей и наименьшей зарплаты тюменцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области зарплату более 100 тысяч рублей предлагают работникам в сфере промышленности, финансов, а также вышкомонтажникам.

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Зарплата#Средняя зарплата#Вакансии#Рабочие вакансии#Тюмень#Тюменцы
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
9 февраля 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
9 февраля 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
8 февраля 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
9 февраля 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
9 февраля 09:35