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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Бензема признал Анри лучшим форвардом в футбольной истории

Сегодня, 19:03
По мнению 35-летнего француза, экс-игрок «Арсенала» превосходит бразильца Роналдо.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает Анри лучшим атакующим игроком в истории футбола.

Отмечается, что бывший тренер «Монако» известен своей игрой за лондонский «Арсенал» и «Барселону»

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ, 35-летний форвард назвал Тьерри легендой футбола и отметил его, как лучшего нападающего футбольной истории.

Добавим, что футбольная карьера Анри составила 20 лет. За это время на клубном уровне он провел 793 матча, забил 360 голов и отдал 177 результативных передач.

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