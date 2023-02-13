Бензема признал Анри лучшим форвардом в футбольной истории

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема считает Анри лучшим атакующим игроком в истории футбола.
Отмечается, что бывший тренер «Монако» известен своей игрой за лондонский «Арсенал» и «Барселону»
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ, 35-летний форвард назвал Тьерри легендой футбола и отметил его, как лучшего нападающего футбольной истории.
Добавим, что футбольная карьера Анри составила 20 лет. За это время на клубном уровне он провел 793 матча, забил 360 голов и отдал 177 результативных передач.