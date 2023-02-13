Садоводческое предприятие "Белый сад" выставлено на продажу

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Продажу осуществляет конкурсный управляющий. Банк непрофильных активов «Траст» является основным кредитором ООО «Белый сад». Сбор заявок пройдет до 16 марта. Всё имущество продается единым лотом с начальной ценой около 253 млн руб.
Под управлением «Белого сада» находится 551 га плодового сада. Яблоневый сад занимает 300 га, в нем представлено 27 сортов; еще 6 га отведено под черешню девяти сортов. Предприятие на 80% обеспечено собственной сельхозтехникой. Участки оснащены системой орошения, водозабор обеспечивают скважины, установлено два резервных бассейна. Общий урожай по итогам первого полугодия 2022 года составил 25 тыс. т.
Компания является значимым работодателем в регионе, штат насчитывает более 100 сотрудников.
Ссылка на торги.