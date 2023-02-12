Власти Тюменской области приняли беженцев из Херсонской области

Тюменские власти приняли беженцев из Херсонской области

Двадцать пять вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли сегодня ночью в Тюмень. В их числе — восемь детей. Их дома находились в зоне постоянных обстрелов.

Сюжет Тюмень