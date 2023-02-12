Власти Тюменской области приняли беженцев из Херсонской области

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 04:58
Беженцев из Донбасса встретили на железнодорожном вокзале сотрудники МЧС России по Тюменской области и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодой Гвардии» и «Молодежки ОНФ», сообщили «Нашему Городу» в информационном центре Тюменской области.
От вокзала прибывших граждан отправили в пункты временного размещения в сопровождении психологи областного главка МЧС и департамента социального развития региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область с начала СВО прибыли более 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины и дети.