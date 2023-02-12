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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Власти Тюменской области приняли беженцев из Херсонской области

12 февраля 2023, 04:24
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские власти приняли беженцев из Херсонской области

Двадцать пять вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли сегодня ночью в Тюмень. В их числе — восемь детей. Их дома находились в зоне постоянных обстрелов.
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Тюмень

Беженцев из Донбасса встретили на железнодорожном вокзале сотрудники МЧС России по Тюменской области и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодой Гвардии» и «Молодежки ОНФ», сообщили «Нашему Городу» в информационном центре Тюменской области.

От вокзала прибывших граждан отправили в пункты временного размещения в сопровождении психологи областного главка МЧС и департамента социального развития региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область с начала СВО прибыли более 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины и дети.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Беженцы с Украины#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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