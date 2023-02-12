Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Званием «Заслуженный экономист РФ» была награждена заместитель главы Ишима, председателя комитета финансов Надежда Кадушкина.
Награды «За спасание погибавших» получили начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования» Сергей Ульянов и спасатели Анлександр Рославцев и Андрей Чуйко.
Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Путин наградил Орденом Дружбы жителя Ишима, тренера победителя Параолимпиады-2021 Олега Скаморовского. Его воспитанник Антон Прохоров завоевал золотую медаль на дистанции в беге на 100 метров.