Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями

Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Путин наградил Орденом Дружбы жителя Ишима, тренера победителя Параолимпиады-2021 Олега Скаморовского. Его воспитанник Антон Прохоров завоевал золотую медаль на дистанции в беге на 100 метров.