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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:09

Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями

12 февраля 2023, 04:07
Фото: 1MI

Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями

Шестеро тюменцев получили накануне награды от президента России Владимира Путина. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени наградили главу Уворовского муниципального района Леонида Саукова и председателя Ишимского отделения организации ветеранов «Боевое братство» Евгения Шляхте.
Сюжет
Тюмень

Званием «Заслуженный экономист РФ» была награждена заместитель главы Ишима, председателя комитета финансов Надежда Кадушкина.

Награды «За спасание погибавших» получили начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования» Сергей Ульянов и спасатели Анлександр Рославцев и Андрей Чуйко.

Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Путин наградил Орденом Дружбы жителя Ишима, тренера победителя Параолимпиады-2021 Олега Скаморовского. Его воспитанник Антон Прохоров завоевал золотую медаль на дистанции в беге на 100 метров.

Тюменского тренера наградили Орденом Дружбы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Государственные награды#Медали#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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