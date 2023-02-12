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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Ялуторовске неизвестные выбросили кота в мусорный бак в запакованной коробке

12 февраля 2023, 11:26
Фото: Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск

В Ялуторовске неизвестные выбросили кота в мусорку в запакованной коробке

В Ялуторовске неизвестные выбросили кота в заклеенной коробке в мусорный бак. Мяукающего «хвостатого» спасли от неминуемой гибели неравнодушыне прохожие.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, живодеры не просто выбросили кота в мусор, но и пытались его задушить — на шее у котика остались следы от веревки. Впрочем, веревка оказалась в той же коробке, что и Живчик (так назвали кота волонтеры).

В настоящее время кот уже прошел осмотр у ветврача и в настоящее время находится на передержке у одного из волонтеров, получает необходимое лечение.

«Заключение специалистов — отёк слизистой ротовой полости вследствие удушения, состояние после механической асфиксии, отёк коньюктивы глаз. Всё органы, трахея целая. Глаза на месте. Стационар не требуется», — сообщили активисты в группе «Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск».

По словам активистов, заявление в полицию на живодера уже подано.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января неизвестный раздробил собаке голову и выбросил животное в мусорный бак. Пса обнаружили прохожие и экстренно доставили в ветклинику. В настоящее время Оскар уже идет на поправку.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Ялуторовск#Живодеры#Животные#Кот#Происшествия#Тюменская область
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