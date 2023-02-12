В Ялуторовске неизвестные выбросили кота в мусорный бак в запакованной коробке

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как выяснилось, живодеры не просто выбросили кота в мусор, но и пытались его задушить — на шее у котика остались следы от веревки. Впрочем, веревка оказалась в той же коробке, что и Живчик (так назвали кота волонтеры).
В настоящее время кот уже прошел осмотр у ветврача и в настоящее время находится на передержке у одного из волонтеров, получает необходимое лечение.
«Заключение специалистов — отёк слизистой ротовой полости вследствие удушения, состояние после механической асфиксии, отёк коньюктивы глаз. Всё органы, трахея целая. Глаза на месте. Стационар не требуется», — сообщили активисты в группе «Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск».
По словам активистов, заявление в полицию на живодера уже подано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января неизвестный раздробил собаке голову и выбросил животное в мусорный бак. Пса обнаружили прохожие и экстренно доставили в ветклинику. В настоящее время Оскар уже идет на поправку.