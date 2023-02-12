В тюменской Зареке в ДТП пострадала 17-летняя девушка

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Тюмени

Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня в Тюмени на пересечении улице Щербакова и Газовиков. Здесь столкнулись Toyota и Volkswagen.

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