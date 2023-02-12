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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В тюменской Зареке в ДТП пострадала 17-летняя девушка

12 февраля 2023, 11:06
Фото: ГИБДД

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Тюмени

Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня в Тюмени на пересечении улице Щербакова и Газовиков. Здесь столкнулись Toyota и Volkswagen.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии травмы получили 17-летняя девушка, пассажирка Toyota. 46-летняя водитель Toyota и 68-летний водитель Volkswagen не пострадали.

В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Калинина под колеса КамАЗа попала пожилая женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Видео
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