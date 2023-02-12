В тюменской Зареке в ДТП пострадала 17-летняя девушка

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии травмы получили 17-летняя девушка, пассажирка Toyota. 46-летняя водитель Toyota и 68-летний водитель Volkswagen не пострадали.
В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Калинина под колеса КамАЗа попала пожилая женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.