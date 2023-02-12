В Тюменской области детскому движению ЮИД исполнилось 50 лет

Сейчас юидовцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участвуют в рейдах на улицах и перекрестках, обучают правилам дорожной безопасности младших школьников, занимаются волонтерской работой в летних лагерях. В Тюмени ребята из отряда мэра «Детский дорожный дозор» в этом году провели более тысячи разъяснительных мероприятий на детских площадках, во дворах и пришкольных лагерях, на велодорожках и в парках.