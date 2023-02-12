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Posted 12 февраля 11:28

Published 12 февраля 11:28

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

В Тюменской области детскому движению ЮИД исполнилось 50 лет

12 февраля 2023, 11:28
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюменской области отмечают 50-летие ЮИД. В честь юбилейной дати юные инспекторы движения проведут акции и флешмобы, направленные на профилактику дорожной безопасности, сообщает пресс-службу правительства региона.

Отряды юных инспекторов движения сейчас есть почти в каждой школе региона и насчитывают порядка 5 тысяч ребят разного возраста — от 8 до 16 лет.

Юные инспекторы движения Тюменской области не раз становились призерами и победителями всероссийских конкурсов «Безопасное колесо» с 2002 года. Пять раз ребята участвовали в европейских чемпионатах по обучению детей ПДД, дважды занимали в них 3-е место, а в 2018 году в Венгрии стали победителями.

Сейчас юидовцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участвуют в рейдах на улицах и перекрестках, обучают правилам дорожной безопасности младших школьников, занимаются волонтерской работой в летних лагерях. В Тюмени ребята из отряда мэра «Детский дорожный дозор» в этом году провели более тысячи разъяснительных мероприятий на детских площадках, во дворах и пришкольных лагерях, на велодорожках и в парках.

Стоит отметить, что в Тюменской области действует собственная программа по повышению безопасности на дорогах. Она успешно реализуется уже несколько лет благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры. Свой вклад в общее дело вносят и школьники ЮИД.

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