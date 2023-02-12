В Тюменском районе подвели итоги культурного проекта «Лукоморье»

Posted 12 февраля 11:16
Published 12 февраля 11:16
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Идейными вдохновителями проекта стали Альбина Бикмеева из Акияровского клуба и художественный руководитель Богандинской «Премьеры» Наталья Малахова. А участие в «Лукоморье» приняли воспитанники учреждений культуры Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований Тюменского района.
Ребята представили свои работы на пять выставок по сказкам Аксакова, Ершова, Бажова, Пушкина, сибирским сказкам. Более того, школьникам устроили настоящие гастроли — с костюмированным представлением юные дарования объездили практически все села родного района.
Также юные режиссеры и артисты давали мастер-классы, на которых делились навыками актерского мастерства, декоративно-прикладного творчества.
За год в рамках «Лукоморья» прошло 78 мероприятий. Выставочные экспозиции работали как в оффлайн, так и виртуально. Галерею посмотрели более пяти тысяч раз, а передвижные выставки посетило почти 3,5 тысячи зрителей, — отметили в ЦКД «Премьера».
Стоит отметить, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.