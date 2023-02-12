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Posted 12 февраля 11:16

Published 12 февраля 11:16

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Тюменском районе подвели итоги культурного проекта «Лукоморье»

12 февраля 2023, 11:16
Фото: администрация Тюменского района
Центр культуры и досуга «Премьера» Тюменского района подвел итоги масштабного культурно-просветительского проекта — «Лукоморье». В течение года местные ребята принимали активное участие в тематических выставках, мастер-классах и театральных постановках, сообщает пресс-служба правительства регона.

Идейными вдохновителями проекта стали Альбина Бикмеева из Акияровского клуба и художественный руководитель Богандинской «Премьеры» Наталья Малахова. А участие в «Лукоморье» приняли воспитанники учреждений культуры Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований Тюменского района.

Ребята представили свои работы на пять выставок по сказкам Аксакова, Ершова, Бажова, Пушкина, сибирским сказкам. Более того, школьникам устроили настоящие гастроли — с костюмированным представлением юные дарования объездили практически все села родного района.

Также юные режиссеры и артисты давали мастер-классы, на которых делились навыками актерского мастерства, декоративно-прикладного творчества.

За год в рамках «Лукоморья» прошло 78 мероприятий. Выставочные экспозиции работали как в оффлайн, так и виртуально. Галерею посмотрели более пяти тысяч раз, а передвижные выставки посетило почти 3,5 тысячи зрителей, — отметили в ЦКД «Премьера».

Стоит отметить, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.

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