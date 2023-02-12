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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

В Тюмени за рулем «Тойоты» задержали наркомана

12 февраля 2023, 18:01
Фото: 1MI

В Тюмени поймали нервного водителя, который перевозил наркотики

Вчера ночью в районе улицы Федюнинского сотрудниками ГИБДД был задержан 36-летний тюменец с наркотическими веществами, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские остановили водителя «Тойоты», чтобы проверить его документы, и заметили, что он сильно нервничает. В ходе разговора гражданин признался, что перевозит наркотики. У него нашли сверток с веществом «мефедрон». Водитель признался, что сам употреблял его.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Он может попасть в тюрьму сроком до трех лет. В настоящее время с него пока взято только обязательства о явке.

Ранее «Наш город» писал, что пожилая мать пыталась передать заключенному сыну посылку с наркотиками, спрятанными в ведерке с мороженым.

В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым
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#Елена Чебоксарова#Право#Правонарушения#Наркотики#Состояние наркотического опьянения#Водитель#ГИБДД#Тюмень
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