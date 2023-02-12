В Тюмени за рулем «Тойоты» задержали наркомана

Полицейские остановили водителя «Тойоты», чтобы проверить его документы, и заметили, что он сильно нервничает. В ходе разговора гражданин признался, что перевозит наркотики. У него нашли сверток с веществом «мефедрон». Водитель признался, что сам употреблял его.