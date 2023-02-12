В Тюмени за рулем «Тойоты» задержали наркомана

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Полицейские остановили водителя «Тойоты», чтобы проверить его документы, и заметили, что он сильно нервничает. В ходе разговора гражданин признался, что перевозит наркотики. У него нашли сверток с веществом «мефедрон». Водитель признался, что сам употреблял его.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Он может попасть в тюрьму сроком до трех лет. В настоящее время с него пока взято только обязательства о явке.
Ранее «Наш город» писал, что пожилая мать пыталась передать заключенному сыну посылку с наркотиками, спрятанными в ведерке с мороженым.