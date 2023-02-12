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Updated Сегодня, 10:23

В Тюмени прошла акция протеста против массового сбора биометрических данных

12 февраля 2023, 10:21
Фото: rkrp72.ru

Акция протеста против массового сбора биометрических данных прошла в Тюмени

Десятки тюменцев, сторонников сторонники Левого Фронта, РКРП, КПРФ и других организаций, приняли участие в собрании за отмену закона о биометрии. Акция протеста состоялась накануне в областной столице на площади правительства региона.
Сюжет
Тюмень

По итогам собрания была принята резолюция с требованием отменить закон о сборе биометрических данных. В дальнейшем ее планируют направить в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора и президента России Владимира Путина.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря 2022 года Государственная Дума России приняли закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ. Документ регулирует сбор фотоизображений лица и записи голоса российских граждан.

«Нормативный акт регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы „Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных“», — сообщается в документе.

Положения закона не распространяются на отношения, возникающие при оперативно-розыскной, деятельности; обороны страны, изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, говорится в законе.

Та же указано, что отказ физического лица от похождение идентификации или аутентификации не является основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги, выполнении госработ, продаже товаров или отказа в приеме на обслуживание.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Акция#Общественная акция#Акция протеста#Тюмень#Тюменская область#РКРП#КПРФ
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