В Тюмени прошла акция протеста против массового сбора биометрических данных

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
По итогам собрания была принята резолюция с требованием отменить закон о сборе биометрических данных. В дальнейшем ее планируют направить в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора и президента России Владимира Путина.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря 2022 года Государственная Дума России приняли закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ. Документ регулирует сбор фотоизображений лица и записи голоса российских граждан.
«Нормативный акт регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы „Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных“», — сообщается в документе.
Положения закона не распространяются на отношения, возникающие при оперативно-розыскной, деятельности; обороны страны, изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, говорится в законе.
Та же указано, что отказ физического лица от похождение идентификации или аутентификации не является основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги, выполнении госработ, продаже товаров или отказа в приеме на обслуживание.