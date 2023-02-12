В Тюмени на фуд-корте теперь будут продавать вино

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По словам директора рынка Татьяны Киселевой, в торговой точке будет представлен ассортимент из двадцати видов вин, в том числе игристых, сидров, закуски. Стоимость одного бокала алкогольного напитка составит около 200 рублей. Открытие винного бара запланировано на апрель, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на алкогольную продукцию за последний год в среднем увеличились на 13,3%. Цена на водку, в частности, выросла с 588 рублей до 605.