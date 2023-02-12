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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Тюмени на фуд-корте теперь будут продавать вино

12 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI

В Тюмени на фуд-корте откроют винный бар

Винный бар откроют в Тюмени этой весной на фуд-корте рынка «Михайловский». Он станет первым заведением такого типа в областной столице.
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Тюмень

По словам директора рынка Татьяны Киселевой, в торговой точке будет представлен ассортимент из двадцати видов вин, в том числе игристых, сидров, закуски. Стоимость одного бокала алкогольного напитка составит около 200 рублей. Открытие винного бара запланировано на апрель, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на алкогольную продукцию за последний год в среднем увеличились на 13,3%. Цена на водку, в частности, выросла с 588 рублей до 605.

В Тюменской области выросли цены на водку
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вино#Рынки#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция
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