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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Тюмени на 30% подешевели игровые ноутбуки

12 февраля 2023, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени игровые ноутбуки подешевели на 30%

В Тюмени от 15 до 30% упали цены на ноутбуки, в том числе игровые. Это связано с увеличением предложений на рынке и падением спроса.
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Тюмень

По словам директора по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаила Пименова, если ранее из-за санкций были сложности с поставками, то теперь благодаря параллельному импорту и производителям из КНР предложение превышает спрос.

Также снизились цены на периферийные устройства для ноутбуков и видеокартами из-за падения покупательского спроса. Однако эксперт не исключает, что в будущем их стоимость вновь взрастет.

«Не исключено, что цены вернутся обратно, если спрос на ноутбуки вновь возрастет, но пока такой тенденции не наблюдается. В первой половине года это вряд ли случится. Ожидалось, что с введением параллельного импорта количество бракованных ноутбуков вырастет. Но на данный момент это не соответствует общей картине рынка», — сообщил Михаил Пименов РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ожидают роста цен на электронику. В частности, планшеты и колонки могут вырасти в цене от 6 до 8%.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Ноутбуки#Экономика#Тюменская область
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