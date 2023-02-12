В Тюмени на 30% подешевели игровые ноутбуки

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По словам директора по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаила Пименова, если ранее из-за санкций были сложности с поставками, то теперь благодаря параллельному импорту и производителям из КНР предложение превышает спрос.
Также снизились цены на периферийные устройства для ноутбуков и видеокартами из-за падения покупательского спроса. Однако эксперт не исключает, что в будущем их стоимость вновь взрастет.
«Не исключено, что цены вернутся обратно, если спрос на ноутбуки вновь возрастет, но пока такой тенденции не наблюдается. В первой половине года это вряд ли случится. Ожидалось, что с введением параллельного импорта количество бракованных ноутбуков вырастет. Но на данный момент это не соответствует общей картине рынка», — сообщил Михаил Пименов РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ожидают роста цен на электронику. В частности, планшеты и колонки могут вырасти в цене от 6 до 8%.