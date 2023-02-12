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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Тюменцы выступили против сноса частных домов на Московском тракте в рамках КРТ

12 февраля 2023, 05:28
Фото: 1MI

Тюменцы требуют отменить снос частных домов на Московском тракте в рамках КРТ

Жители частных домов на улице Московский тракт в Тюмени пытаются отстоять свое жилье. Собственники ИЖС требуют отменить КРТ на Московском тракте, согласно которому под снос попадают многоквартирные дома и 85 индивидуальных жилых строений.
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Тюмень
«85 частных домов на Московском тракте хотят снести и поставить многоэтажные конструкции! Об этом мы, жители, узнали из новостей 30 декабря 22 года. При этом людям выдавали разрешения на строительство и подключение коммуникаций, а также выписки из Генплана, где и речи не было о высотка. Почему закон, предназначенный для улучшения качества жизни граждан из действительно ветхого жилья, используется для изъятия у собственников ИЖС земель в чьих-то узких интересах. Наши дома не ветхие, полностью благоустроенные, и мы не согласны с идеей изъятия их у нас. А именно в такой трактовке звучат положения закона для жителей частного сектора», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

Горожане отметили, что на этой неделе по данному вопросу состоялась встреча с депутатом городской думы Дмитрием Осиповым, но она ничего не решила, также как и проведенное голосование.

«Были учтены голоса только собственников многоквартирных домов. Ответа на вопрос, почему нельзя снести ветхие дома, оставив частный сектор, мы тоже не получили», — отметили тюменцы.

В комментариях под опубликованным постом тюменцам посоветовали создавать петицию, а также направить обращение по данному факту в СК РФ и Генеральную прокуратуру России.

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени приняла решение о проведение КРТ на земельном участке площадью 10,4 гектара в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января. Под снос здесь попадают семь многоквартирных домов, признанных аварийными и 85 индивидуальных жилых строений. Здесь планируют построить в течение шести лет многоэтажные и среднеэтажные дома. Общий объем жилищного строительства составит более 105 тысяч квадратных метров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реновация#Снос#Снос домов#ИЖС#Жалобы#Тюменцы#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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