Тюменцы выступили против сноса частных домов на Московском тракте в рамках КРТ

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени приняла решение о проведение КРТ на земельном участке площадью 10,4 гектара в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января. Под снос здесь попадают семь многоквартирных домов, признанных аварийными и 85 индивидуальных жилых строений. Здесь планируют построить в течение шести лет многоэтажные и среднеэтажные дома. Общий объем жилищного строительства составит более 105 тысяч квадратных метров.