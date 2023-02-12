Тюменцы выступили против сноса частных домов на Московском тракте в рамках КРТ

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
«85 частных домов на Московском тракте хотят снести и поставить многоэтажные конструкции! Об этом мы, жители, узнали из новостей 30 декабря 22 года. При этом людям выдавали разрешения на строительство и подключение коммуникаций, а также выписки из Генплана, где и речи не было о высотка. Почему закон, предназначенный для улучшения качества жизни граждан из действительно ветхого жилья, используется для изъятия у собственников ИЖС земель в чьих-то узких интересах. Наши дома не ветхие, полностью благоустроенные, и мы не согласны с идеей изъятия их у нас. А именно в такой трактовке звучат положения закона для жителей частного сектора», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
Горожане отметили, что на этой неделе по данному вопросу состоялась встреча с депутатом городской думы Дмитрием Осиповым, но она ничего не решила, также как и проведенное голосование.
«Были учтены голоса только собственников многоквартирных домов. Ответа на вопрос, почему нельзя снести ветхие дома, оставив частный сектор, мы тоже не получили», — отметили тюменцы.
В комментариях под опубликованным постом тюменцам посоветовали создавать петицию, а также направить обращение по данному факту в СК РФ и Генеральную прокуратуру России.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени приняла решение о проведение КРТ на земельном участке площадью 10,4 гектара в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января. Под снос здесь попадают семь многоквартирных домов, признанных аварийными и 85 индивидуальных жилых строений. Здесь планируют построить в течение шести лет многоэтажные и среднеэтажные дома. Общий объем жилищного строительства составит более 105 тысяч квадратных метров.