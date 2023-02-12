Тюменцы, убившие семь человек, попросились в ЧВК «Вагнер»

В ГУФСИН по Свердловской области отметили, что заключенные отбывают наказание в соответствии с решением суда и изменений в законодательстве в порядке отбывания наказания в связи с политической обстановкой нет. Там же сообщили, что Коротков был этапирован из свердловской колонии в другое исправительное учреждение. Однако, куда именно не сообщили.