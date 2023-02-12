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Тюменцы, убившие семь человек, попросились в ЧВК «Вагнер»

12 февраля 2023, 10:49
Фото: 1MI

Тюменцы из банды ФСБ, убившие семь человек, попросились в ЧВК «Вагнер»

Двое участников тюменской банды ФСБ Евгений Гладких и Алексей Коротков сообщили о своем намерении принять участие в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».
Сюжет
Тюмень

Коротков и Гладких во время вербовки заключенных изъявили желание присоединиться к ЧВК «Вагнер». Их забрали для участия в спецоперации. Дальнейшая их судьба неизвестна, пишет 72.ру со ссылкой на собственные источники.

В ГУФСИН по Свердловской области отметили, что заключенные отбывают наказание в соответствии с решением суда и изменений в законодательстве в порядке отбывания наказания в связи с политической обстановкой нет. Там же сообщили, что Коротков был этапирован из свердловской колонии в другое исправительное учреждение. Однако, куда именно не сообщили.

В ФСИН России от комментариев по поводу возможной отправки осужденных, в том числе и из тюменской «банды ФСБ», в зону боевых действий, отказались.

Между тем, 9 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о том, что набор заключенных в ряды ЧВК на для участие в СВО прекращен.

«У нас была определенная процедура набора. Согласно этой процедуре мы их набирали, обучали, вводили в боевую работу. Но время действия этой процедуры закончилось. Мы в принципе не отказывались от заключенных, но принято решение, по которому заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут в воинские подразделения. Точно я не знаю, это уже за пределами моей компетенции», — рассказал Пригожин РБК.

Ранее «Наш Город» писал, что двое участников банды ФСБ Евгений Гладких и Алексей Коротков были осуждены за убийства, мошенничество в крупном размере, кражах, угонах в 2019 году. Евгению Гладких, который расстрелял шесть человек, вынесли наказание в виде лишения свободы на 25 лет. Алексей Коротков, признанный судом виновным в убийствах при отягчающих обстоятельствах, разбое, мошенничеств, был приговорен к 24 годам колонии. На момент совершения преступлений мужчины работали в тюменском управлении ФСБ.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Колонии#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Убийства#ФСБ#Валентина Бурнашева
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