Тюменские бойцы завоевали победу на турнире смешанных единоборств MMA

Тюменский боец Алексей Кунченко входит в число самых известных российских бойцов. В 2018 году он был включен в лигу UFC. Глейсон Тибау входит в сотню лучших бойцов мира: он дрался в UFC и PFL, а за его спиной серьезный опыт — 36 побед, половина из которых досрочные.