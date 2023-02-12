Тюменские бойцы завоевали победу на турнире смешанных единоборств MMA

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
«MMA — это всегда до предела зрелищные бои, которые вживую вчера увидели посетители спортивного комплекса. Конечно, тюменская публика поддерживала своих, но отдельно стоит поблагодарить наших гостей — бойцов из других городов России и мастеров MMA из Бразилии, Турции и Беларуси», — сообщил в своем тг-канале Александр Моор.
Тюменские зрители и гости из других городов увидели 11 поединков. Во многих из них за победу сражались тюменские бойцы.
Главным боем международного турнира смешанных единоборств был поединок экс-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship — UFC) Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.
Тюменский боец Алексей Кунченко входит в число самых известных российских бойцов. В 2018 году он был включен в лигу UFC. Глейсон Тибау входит в сотню лучших бойцов мира: он дрался в UFC и PFL, а за его спиной серьезный опыт — 36 побед, половина из которых досрочные.
Однако накануне в поединке победу одержал тюменец Алексей Кунченко. Судьи приняли такое решение единогласно, сообщили «Нашему городу» в Russian Cagefighting Championship.
«Изначально я прошел хорошую подготовку. Все знаки были положительные. Подготовка была замечательная. Все тренера, все спарринг-партнеры, все, кто должен был присутствовать на моей подготовке, были со мной в Таиланде. И в принципе, настрой был хороший. Поддержка зала всегда помогает. Ты ее чувствуешь. Когда ты в чужом городе, как я был в Бразилии, чувствуешь, что ее нет, начинает маленько давить. Но если есть мотивация, ты побеждаешь. Это другая сторона медали. Поддержки нет, но тебя это мотивирует, чтобы доказать, что тебя ничего не сломит. Наш сибирский дух сильный и крепкий. Мы никого не боимся», — отметил после боя Алексей Кунченко.
В свою очередь Глейсон Тибау обратился к Кунченко с предложением провести рематч.
«Я не считаю эту победу честной. Давай сделаем рематч в Екатеринбурге. Я обещаю, что я финиширую тебя», — сообщил Глейсон Тибау.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени поклонники MMA раскупили все билеты на международный турнир. За несколько часов до начала поединков организаторы сообщили, что в кассах города билеты закончились.