Тюмень постепенно приближается к списку лидеров в рейтинге «Город России»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В настоящее время наш город набрал почти 4 тысячи голосов, но опрос все ещё продолжается. Окончательные итоги подведут только к концу 2023 года.
В списке лидеров на данный момент находятся Нальчик, Севастополь и Владивосток.
Тюмень занимала лидирующие позиции в рейтинге 11 лет назад — тогда она находилась на 7 месте.
Ранее «Наш город» сообщал, что областная столица попала в тройку лидеров по качеству жизни населения.