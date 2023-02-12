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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Тюмень постепенно приближается к списку лидеров в рейтинге «Город России»

12 февраля 2023, 12:45
Фото: 1MI

В ежегодном рейтинге «Город России-2023» Тюмень занимает 12-е место

В ежегодном рейтинге «Город России-2023» Тюмень значительно улучшила свои позиции, в сравнении с предшествующими годами. Теперь она попала в ТОП-15, сообщает издание «Вслух.ру».
Сюжет
Тюмень

В настоящее время наш город набрал почти 4 тысячи голосов, но опрос все ещё продолжается. Окончательные итоги подведут только к концу 2023 года.

В списке лидеров на данный момент находятся Нальчик, Севастополь и Владивосток.

Тюмень занимала лидирующие позиции в рейтинге 11 лет назад — тогда она находилась на 7 месте.

Ранее «Наш город» сообщал, что областная столица попала в тройку лидеров по качеству жизни населения.

 

 

 

Тюмень уступила по качеству жизни только Москве и Санкт-Петербургу
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#Елена Чебоксарова#Тюмень#Качество жизни#Лидеры России#Рейтинг#Рейтинги#Опрос
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