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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Сколько стоит бензин в Тюмени

12 февраля 2023, 06:47
Фото: 1MI

В Тюмени от 1 до 3 рублей подорожали бензин и дизельное топливо

В Тюменской области с начала года стоимость бензина практически не изменилась. Но на отдельных автозаправочных станциях зафиксирован рост стоимости топливо от 1 до 3 рублей.
Сюжет
Тюмень

Цена за литр АИ-92 составляет от 45,8 рублей до 49,7 рублей. Самые низкие цены зафиксированы на АЗС «Новый поток», самые высокие — на автозаправке «Газпромнефть», расположенной на 517-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

АИ-95 стоит от 49,2 до 52,5 рублей за литр. Стоимость дизтоплива составляет от 59,1 до 62,05 рублей за литр, передает сервис Benzin Price.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Тюменьстата, в регионе с начала 2023 года увеличились цены на все виды топлива. Стоимость бензина выросла на 1,8%, дизельного топлива — на 8,8%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бензин#Цены на бензин#АЗС#Автомобилисты#Водители#Тюмень#Тюменская область
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