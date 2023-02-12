Сколько стоит бензин в Тюмени

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Цена за литр АИ-92 составляет от 45,8 рублей до 49,7 рублей. Самые низкие цены зафиксированы на АЗС «Новый поток», самые высокие — на автозаправке «Газпромнефть», расположенной на 517-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.
АИ-95 стоит от 49,2 до 52,5 рублей за литр. Стоимость дизтоплива составляет от 59,1 до 62,05 рублей за литр, передает сервис Benzin Price.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным Тюменьстата, в регионе с начала 2023 года увеличились цены на все виды топлива. Стоимость бензина выросла на 1,8%, дизельного топлива — на 8,8%.