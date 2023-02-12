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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Концерт скандально известной певицы Инстасамки в Тюмени не состоится

12 февраля 2023, 05:57
Фото: INSTASAMKA & MONEYKEN: Tour 2024

В Тюмени отменили концерт скандально известной певицы Инстасамки

Скандальная исполнительница Инстасамка отменила свой гастрольный тур по городам России. Все концерты певица перенесла на 2024 год.
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Тюмень
«К сожалению, мы вынуждены перенести концертный тур на 2024 год. Все приобретённые ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки», — сообщила певица в социальных сетях.

В Тюмени выступление должно было пройти на концертной площадке «Дом Культуры» 29 марта. Теперь оно перенесено на 30 марта 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад данный бал приостановил сою работу в связи с переездом на другое место. Тогда же стало известно, что в ряде регионов выступления Инстасамки отменены с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница еще в январе заявляла о том, что направит обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Инстасамки, с просьбой об их отмене.

 

 

 

В Тюмени закрылся «Дом Культуры». Там должна была выступать Инстасамка
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Концерты#Певцы#Тюмень#Тюменская область
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