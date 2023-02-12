Концерт скандально известной певицы Инстасамки в Тюмени не состоится

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад данный бал приостановил сою работу в связи с переездом на другое место. Тогда же стало известно, что в ряде регионов выступления Инстасамки отменены с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница еще в январе заявляла о том, что направит обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Инстасамки, с просьбой об их отмене.