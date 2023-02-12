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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Количество тюменцев, заразившихся коронавирусом, возросло

12 февраля 2023, 14:48
Фото: 1MI

В Тюменской области на 12 февраля зафиксировано свыше 240 случаев коронавируса

На 12 февраля 2023 году в нашем регионе зарегистрировано 243 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время госпитализировано 9 человек. 30 больных пошли на поправку за сутки. Среди заболевших — 44 ребенка. К аппарату ИВЛ подключен один пациент, свыше 2 тысяч человек находятся под наблюдением врачей.

За сутки было проведено 2 024 лабораторных исследований.

В сравнении с началом недели, статистика неутешительная.

Ранее «Наш город» сообщал, что за 7 февраля 2023 года заразились 178 человек. К концу недели количество заболевших возросло, все меньше больных выздоравливают.

 

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#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Больные#Пациенты#Коронавирусная инфекция#Больница#Тюмень
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