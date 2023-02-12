Количество тюменцев, заразившихся коронавирусом, возросло

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В настоящее время госпитализировано 9 человек. 30 больных пошли на поправку за сутки. Среди заболевших — 44 ребенка. К аппарату ИВЛ подключен один пациент, свыше 2 тысяч человек находятся под наблюдением врачей.
За сутки было проведено 2 024 лабораторных исследований.
В сравнении с началом недели, статистика неутешительная.
Ранее «Наш город» сообщал, что за 7 февраля 2023 года заразились 178 человек. К концу недели количество заболевших возросло, все меньше больных выздоравливают.