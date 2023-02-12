Итоги недели: подорожали продукты, мама опознала сына, тюменцы против сноса домов

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В Тюменьстате сообщили, что за минувшую неделю в нашем регионе особенно выросли в цене свежие огурцы: прежде они стоили 227 рублей, теперь — 263 рубля.
Стоимость сливочного масла увеличилась на 17 рублей: отныне за килограмм нужно отдать 856 рублей.
К тому же подорожала вареная колбаса: с 510 до 545 рублей.
А вот фрукты и макароны подешевели, правда, незначительно — на 3 рубля.
Ранее в Тюмени вырос в цене репчатый лук. В прошлом году килограмм этого овоща можно было приобрести за 25-30 рублей, а теперь за него нужно отдать 54 рубля.
Ранее жители дома заподозрили молодого человека в лифте дома по улице Полевой в неадекватном поведении. Пост с видеозаписью, подтверждающей этот факт, опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».
Одна из местных жительниц узнала в мужчине своего сына. Она рассказала «Нашему городу», что тот оставил место службы в зоне СВО по просьбе своей девушки, которая пригрозила ему, что выйдет замуж за другого.
Напомним, на днях в социальные сети попало видео с камеры наблюдения в доме по адресу Полевая, 105, второй корпус. Местная жительница пожаловалась, что молодой человек вырвал дверь в подъезде и с громкими криками стучался в дверь к незнакомой девушке, проживающей на восьмом этаже.
Жители частного сектора на Московском тракте возмущены тем фактом, что в рамках КРТ под снос попадают их дома.
«85 частных домов на Московском тракте хотят снести и поставить многоэтажные конструкции! Об этом мы, жители, узнали из новостей 30 декабря 22 года. При этом людям выдавали разрешения на строительство и подключение коммуникаций, а также выписки из Генплана, где и речи не было о высотках», — пожаловались горожане в паблике «ЧС Тюмень».
Местные жители абсолютно не согласны с тем, что их дома признают ветхими. По словам тюменцев, они, напротив, благоустроены, и никто не готов смириться с идеей изъятия жилья. На днях горожане встречались по этому вопросу с депутатом гордумы Дмитрием Осиповым, но в ходе встречи желаемых результатов так и не получили.
Напомним, что под снос в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января попадают 7 многоквартирных и 85 частных домов, которые находятся в аварийном состоянии. На освободившейся территории запланировано возвести многоэтажки и жилые здания средней этажности.